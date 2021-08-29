«Позорная правда». Как Россия спасла украинцев, чей самолет продали афганцам

Эвакуировав из Афганистана около 500 россиян, украинцев и граждан стран-членов ОДКБ, Россия продемонстрировала, что у нее достаточно ресурсов для спасения не только своих соотечественников, но и жителей других государств, если они попросят о помощи. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

25 августа российский президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу организовать эвакуацию из Афганистана 500 граждан РФ, Украины, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Уже около 16:00 мск четыре военно-транспортных самолета Ил-62 и Ил-76 вылетели из аэродрома Кабула в Россию.

Как сообщили в ведомстве, на борту каждого самолета был запас питьевой воды, одеял, индивидуальных рационов питания и медикаментов. Также на них находились бригады военных медиков, готовых при необходимости оказать медицинскую помощь.

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Утром 26 августа воздушные суда приземлились на военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье. У трапов эвакуированных граждан встречали военнослужащие в белых защитных костюмах — они обрабатывали прилетевших дезинфицирующим раствором от коронавируса.

На фоне этого на Украине произошла довольно примечательная история. Замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан страны из Афганистана, якобы захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран.

Позднее эту информацию опроверг пресс-секретарь МИД Олег Николенко. По его словам, самолет не захватывали — все лайнеры безопасно вернулись в Киев. По этому поводу аналитики издания иронично заметили: «МИД Украины врет — сказал МИД Украины».

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«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — прокомментировал слова своего начальника Николенко.

Однако интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источники раскрыла «позорную правду». Оказалось, что украинский самолет попросту выкупили богатые афганские бизнесмены. Вместе с семьями они вылетели в Иран.

«То есть, никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники "Страны" в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было», — говорится в статье.

Global Look Press / Hindustan Times

Любопытно, что о «позоре» киевских властей стало известно в момент празднования 30-летия независимости Украины.

«Элиту из элит — офицеров авиации — на Украине в критический момент можно просто перекупить. Договоришься с ними по сумме — и они махнут рукой на спасение соотечественников», — констатировали в RuBaltic.

В связи с этим помощь Минобороны РФ украинцам приобретает «совершенно особый смысл»: выходит, что из Кабула их эвакуировала «страна-агрессор», с которой Киев с 2014 года якобы «ведет войну».

«Новая международная реальность все отчетливее понимает, что есть государства настоящие, которые выполняют все свои функции, включая первичные — обеспечение жизни и безопасности своих подданных. И есть геополитическая шушера, страны-фикции, которые вроде бы имеют герб, флаг, гимн, армию, дипломатов, министров и прочие атрибуты государственности, но по факту государствами не являются», — рассуждают аналитики.

pixabay.com / MichaelGaida

К таким государствам, продолжили эксперты, относятся «постсоветские лимитрофы», которые отделяют Россию от остального Запада. Их властвующие элиты не в состоянии ответить ни на один исторический вызов, преодолеть миграционный кризис, победить пандемию коронавируса, именно поэтому регулярно просят о помощи Евросоюз и США.

«У власти в них — куклы, которые могут только повторять, как заведенные, про “сдерживание России” и поднимать руки на саммитах ООН и Евросоюза за антироссийские резолюции», — обратили внимание обозреватели.

Что касается самой РФ, то ее, без сомнения, можно назвать «не картонным государством», в котором капитан самолета не продаст своих граждан за деньги и драгоценности, подытожили в издании.