Руководитель корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал журналистам о перспективах милитаризации космоса, полетах на Луну и вероятности найти инопланетную жизнь.

В обширном интервью изданию «Газета.ру» руководитель космической корпорации заявил, что Россия по-прежнему выступает против любых попыток развязать военный конфликт в космосе, однако он уверен, что следующая война супердержав будет развернута именно за пределами Земли.

«Мы реалисты и прекрасно понимаем, что войны совершенствуются. Раньше любой конфликт начинался на границе. При появлении ракетного вооружения границы перестали иметь такое значение, особенно когда появились ракеты с глобальной дальностью. Соответственно, они могли наносить удары по всем объектам, даже на стратегической глубине территории противника», — пояснил Рогозин.

Россия, по словам Рогозина, к подобным конфликтам готова. На вопрос журналистов, возможно ли размещение ядерного оружия на земной орбите он ответил, что это чрезвычайно опасная мысль и если на это пойдут другие страны, то Москва обязательно вмешается в ситуацию. С полным текстом интервью руководителя Роскосмоса можно ознакомиться на сайте издания.