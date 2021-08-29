Легкоатлетка из России Анна Сапожникова завоевала бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российская легкоатлетка Анна Сапожникова принесла бронзовую награду в копилку сборной России на Паралимпиаде в Токио.

Сапожникова показала результат 4,56 метра в прыжках в длину. Второй стала американка Джалин Робертс, золото завоевала Вэнь Сяоянь из Китая. Легкоатлетки выступали в категории Т37 (люди с поражением опорно-двигательного аппарата).

24-летняя Сапожникова является чемпионкой Европы, двукратным бронзовым и двукратным серебряным призером мировых первенств. Легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной с 2013 года.