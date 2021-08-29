Как минимум 30 человек погибли из-за авиаудара хуситов по базе ВВС Йемена

По меньшей мере 30 военных получили несовместимые с жизнью травмы во время ЧП на авиабазе Йемена Эль-Анад, расположенной в провинции Лахдж.

Представители йеменских ВС высказали предположение, что за авиаударами могут стоять мятежники-хуситы. В результате происшествия на базе Эль-Анад помимо погибших еще 60 человек получили ранения, сообщает Agence France-Presse. В Йемене с августа 2014 года началось противостояние между правительственными силами и хуситами, которое продолжается в настоящее время.