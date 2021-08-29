Российский бегун Гриценко выиграл бронзу на Паралимпиаде в Токио

Виталий Гриценко третьим финишировал в соревнованиях по бегу на дистанции 400 метров и выиграл бронзу на Паралимпийских играх в Японии.

Виталий Гриценко преодолел дистанцию 400 метров за 49,41 секунды и финишировал третьим по счету. Серебряным призером стал канадец Лакатоша с результатом в 46,76 секунды. Золото выиграл представитель Таиланда Понгсакорн Паейо, пробежавший весь путь за 46,61 секунды. Его время стало новым мировым рекордом.

Спортсмены участвовали в соревнованиях категории Т53. В ней представлены бегуны, которые преодолевают дистанцию, несмотря на проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Гриценко в свои 35 лет завоевал две золотые медали в чемпионате Европы. В состав паралимпийской сборной России он входит с 2015 года. В этом году россияне участвуют в соревнованиях без национального флага, гимна и другой символики родной страны из-за санкций WADA.