Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты казней мирных жителей в военные годы

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту рассекреченных казней жителей Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны.

По данным СМИ, Федеральная служба безопасности России по Орловской области рассекретила документы массовых казней мирных жителей, в том числе грудных, в годы войны. В результате этого стали известны имена нацистов, приводивших казни в исполнение.

Доследственная проверка пройдет под руководством исполняющего обязанности главы СУ СК РФ по Орловской области Павла Ермакова. Доклад о ее результатах будет предоставлен в Москву вышестоящему начальству.