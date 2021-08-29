Вывод американских войск из Афганистана подорвал репутацию Байдена среди студентов США

Решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана заставило студентов Университета Джорджа Мейсона сильно разочароваться политике главы государства.

Глава Белого дома руководит страной на протяжении восьми месяцев. На этот период пришлось множество вызовов, в числе которых эпидемия коронавируса и внешнеполитические проблемы. Учащихся попросили оценить принятые Байденом решения.

Самой болезненной темой последних недель стал вывод американских войск из Афганистана. После того, как военные подразделения США начали покидать республику, власть над территориями исламской страны захватили представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Помимо этого, во время эвакуации мирных жителей группировка «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России) произвела серию взрывов. В результате погибли около 200 человек, среди которых американские военнослужащие. Студенты Университета Джорджа Мейсона заявили, что лидер Соединенных Штатов плохо справлялся со своими обязанностями и неоднократно проваливал собственные обещания.

«Я не очень хорошо отношусь к его решениям, они могли бы быть лучше. Но в любом случае, в наши дни я многого не жду от политиков», — отметил один из учащихся.

Байден ранее заснул на встрече с представителем Израиля. Переговоры попали на видео. На кадрах заметно, как сидящий в кресле американский лидер сложил руки на животе и, закрыв глаза, опустил голову.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации