Зрителями матча Россия — Хорватия могут стать более 20 тысяч человек

Матч отборочного тура чемпионата мира 2022 года между Россией и Хорватией состоится 1 сентября в «Лужниках». Наблюдать за ходом игры смогут более 20 тысяч футбольных фанатов.

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором увеличение количества зрителей на трибунах в «Лужниках» для предстоящего матча между национальной командой и сборной Хорватии. Доступ на арену получат люди, купившие билеты и прошедшие вакцинацию против коронавируса, а также переболевшие им. Общее количество зрителей может превышать 20 тысяч человек.

При входе на стадион у фанатов будут проверять наличие сертификата о вакцинации или документа, в котором содержится информация о перенесенной болезни. Для посещения трибуны также потребуется паспорт. Зрителям без подтверждения личности и сертификата о прививке против COVID-19 будет отказано, говорится в официальном сообщении РФС.

Игра запланирована на 1 сентября. Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Кто будет капитаном российской сборной по футболу вместо Артема Дзюбы, пока не сообщается.