Государство сможет проводить интервенции на рынке сахара

Сахар внесен Правительством РФ в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций.

Начало формирования государственного интервенционного фонда ожидается в 2022 году. В пресс-службе кабмина пояснили, что механизм интервенций применяется для регулирования цен, а также поддержки сельхозпроизводителей. Так, в условиях низких цен государство проводит закупки продукции в фонд, а при высоких — продает. Это способствует стабилизации цен на рынке.

Правительство ранее приняло ряд мер по стабилизации цен на продовольствие. Были скорректированы пошлины на ряд товаров, организована поддержка мукомолов и хлебопеков.