«Достойная инициатива»: Депутат ЗакСа поддержал идею Беглова по выплатам пенсионерам

Инициативу выплачивать долгожителям Санкт-Петербурга новые пособия, приуроченные к юбилейным датам, предложил губернатор Александр Беглов.

Идея подразумевает, что жители Северной столицы, отмечающие 90-летие, смогут получить 15 тыс. рублей, 95-летие — 20 тыс. рублей. Пенсионеры, перешагнувшие рубеж в 100 лет, смогут получить финансовую поддержку в размере 100 тыс. рублей.

В судьбе этих людей было много трудностей, в их числе военное и послевоенное время, поэтому теперь их должно поддержать государство, рассказал Алексанр Беглов. С его предложением согласились политики, депутаты и общественные деятели Санкт-Петербурга, передает Федеральное агентство новостей.

«Я считаю, что жителям нашего города будет очень приятно получить такие выплаты, мы обязаны заботиться о наших пенсионерах, ветеранах, детях войны. Тут вопрос даже не обсуждается. Александр Беглов, в принципе, задал хорошую планку на социальную поддержку населения, он действительно заботится о жителях города», — заявил депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, назвав предложение «достойной инициативой».

Внимание на то, что любая поддержка сейчас важна, обратила экс-парламентарий Санкт-Петербурга и общественный деятель Елена Бабич. Она подчеркнула, что люди имеют право на достойную старость.

Мнение поддержал и депутат Заксобрания Северной столицы Денис Четырбок. Он дал положительную оценку предложению Александра Беглова и добавил, что подобных инициатив от государственных и местных органов власти должно быть больше.