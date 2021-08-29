Пловец Дмитрий Черняев выиграл золото на Паралимпиаде с мировым рекордом

Россиянин Дмитрий Черняев преодолел дистанцию 100 метров брассом чуть больше чем за полторы минуты, тем самым он установил новый мировой рекорд и выиграл золото.

Черняев финишировал первым, показав результат в 1 минуту 31,96 секунды. Россиянин обошел спортсмена из Колумбии почти на четыре секунды. Мойсес Фуэнтес Гарсия стал серебряным призером, его время — 1 минута 35,86 секунды. Паралимпийская бронза досталась греку Антониосу Цапатакису (1 минута 40,20 секунды).

В заплыве на 100 метров брассом участвовал еще один представитель команды из России — Александр Мольков. Он пришел к финишу четвертым по счету, показав время 1 минута 41,27 секунды.

Спортсмены выступали в категории SB4, в которой участвуют люди, имеющие проблемы с координацией, затрагивающей все конечности, или если у них есть движение только в руках.