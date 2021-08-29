«Паническое бегство»: Пушков объяснил, как США похоронили свое лидерство в Афганистане

Вывод войск США из Афганистана — это не «упорядоченный уход», а «паническое бегство», которое повлекло за собой захват талибами¹ (членами террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) большого количества американской боевой техники на общую сумму $85 млрд. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее экс-резервист ВМС США Джим Бэнкс рассказал, что в распоряжении талибов¹, захвативших власть в Кабуле 15 августа, оказалось 75 тыс. автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового и легкого оружия.

«Сегодня у талибов¹ [многоцелевых — прим. ред.] вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — поделился американский конгрессмен.

Global Look Press / Str

По словам Бэнкса, боевики также получили доступ к биометрическим данным афганцев, которые последние 20 лет помогали американским солдатам. Кроме того, они обнаружили очки ночного видения, бронежилеты и предметы медицинского назначения.

«Это паническое бегство, а не упорядоченный уход. Судя по этим цифрам, американцы еле унесли ноги из Афганистана, бросая все, что только можно», — выразил мнение Алексей Пушков.

По сведениям главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия. По его словам, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) и противотанковых управляемых ракетах (ПТУР).

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«Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — заявил министр обороны в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Шойгу добавил, что за время американской кампании в регионе маковые плантации в Кабуле увеличились почти в сто раз.

США частично закончили выводить войска из Афганистана в середине июля. Это привело к тому, что талибы¹ всего за несколько часов захватили Кабул и установили полный контроль над государством. В тот же день афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Global Look Press / BRITTA PEDERSEN/dpa

«Война была бессмысленной и бездарной. Поражение — очевидным и зримым для всего мира. В самих США его называют не иначе, как позорным. И в Вашингтоне еще рассуждают о "глобальном лидерстве" США? Помилуйте. Сама заявка администрации Байдена на такое лидерство погибла в Афганистане», — подытожил российский сенатор.

Первоначально хозяин Белого дома Джо Байден планировал полностью завершить операцию к 11 сентября, однако затем представитель «Талибана»¹ Сухейл Шахин сократил этот срок до 31 августа. Такой же ультиматум распространился и на Великобританию.

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», — сказал он.

При этом Шахин исключил возможность продления сроков для Вашингтона или Лондона по эвакуации военных.

Global Look Press / Hindustan Times

Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен позднее пообещал, что государство продолжит содействовать эвакуации американских граждан из Афганистана и после 31 августа. Он указал, что власти вывезли из Кабула 4,5 тыс. соотечественников из 6 тыс., выразивших желание покинуть страну.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула. По данным Reuters, там находится менее 4 тыс. человек. Кирби подтвердил, что оборонное ведомство планирует вывезти американцев к 31 августа, поскольку угрозы их безопасности «очень реальные».

В свою очередь Минобороны Великобритании заявило, что накануне кабульский аэропорт покинул последний самолет с британскими военными. В столице Афганистана их было около тысячи — все они за последние две недели помогли эвакуировать из региона 15 тыс. человек.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации