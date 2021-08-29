«Паническое бегство»: Пушков объяснил, как США похоронили свое лидерство в Афганистане

Вывод войск США из Афганистана — это не «упорядоченный уход», а «паническое бегство», которое повлекло за собой захват талибами¹ (членами террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) большого количества американской боевой техники на общую сумму $85 млрд. Такое мнение в Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее экс-резервист ВМС США Джим Бэнкс рассказал, что в распоряжении талибов¹, захвативших власть в Кабуле 15 августа, оказалось 75 тыс. автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тыс. единиц стрелкового и легкого оружия.
«Сегодня у талибов¹ [многоцелевых — прим. ред.] вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — поделился американский конгрессмен.
По словам Бэнкса, боевики также получили доступ к биометрическим данным афганцев, которые последние 20 лет помогали американским солдатам. Кроме того, они обнаружили очки ночного видения, бронежилеты и предметы медицинского назначения.
«Это паническое бегство, а не упорядоченный уход. Судя по этим цифрам, американцы еле унесли ноги из Афганистана, бросая все, что только можно», — выразил мнение Алексей Пушков.
По сведениям главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, США оставили в Афганистане много высокоточного оружия. По его словам, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) и противотанковых управляемых ракетах (ПТУР).
«Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — заявил министр обороны в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Шойгу добавил, что за время американской кампании в регионе маковые плантации в Кабуле увеличились почти в сто раз.
США частично закончили выводить войска из Афганистана в середине июля. Это привело к тому, что талибы¹ всего за несколько часов захватили Кабул и установили полный контроль над государством. В тот же день афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
«Война была бессмысленной и бездарной. Поражение — очевидным и зримым для всего мира. В самих США его называют не иначе, как позорным. И в Вашингтоне еще рассуждают о "глобальном лидерстве" США? Помилуйте. Сама заявка администрации Байдена на такое лидерство погибла в Афганистане», — подытожил российский сенатор.
Первоначально хозяин Белого дома Джо Байден планировал полностью завершить операцию к 11 сентября, однако затем представитель «Талибана»¹ Сухейл Шахин сократил этот срок до 31 августа. Такой же ультиматум распространился и на Великобританию.
«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят [присутствие], это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», — сказал он.
При этом Шахин исключил возможность продления сроков для Вашингтона или Лондона по эвакуации военных.
Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен позднее пообещал, что государство продолжит содействовать эвакуации американских граждан из Афганистана и после 31 августа. Он указал, что власти вывезли из Кабула 4,5 тыс. соотечественников из 6 тыс., выразивших желание покинуть страну.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула. По данным Reuters, там находится менее 4 тыс. человек. Кирби подтвердил, что оборонное ведомство планирует вывезти американцев к 31 августа, поскольку угрозы их безопасности «очень реальные».
В свою очередь Минобороны Великобритании заявило, что накануне кабульский аэропорт покинул последний самолет с британскими военными. В столице Афганистана их было около тысячи — все они за последние две недели помогли эвакуировать из региона 15 тыс. человек.
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации