Анна Крившина принесла России серебро Паралимпиады в плавании вольным стилем

Россиянка Анна Крившина завоевала серебряную награду на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка продемонстрировала отличные результаты в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Крившина преодолела 50 метров за 27,39 секунды. Бронзу получила Карлотта Джилли из Италии, а победителем стала Мария Гомес Сантьяго из Бразилии. Еще одна россиянка Дарья Пикалова заняла пятое место.

Соревнования проходили в двух категориях — S12 (люди, имеющие некоторую способность видеть) и S13 (наиболее зрячие, но считаются слепыми). Пока сборная России занимает третье место в медальном зачете на Паралимпиаде в Токио.