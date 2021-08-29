Алексей Сутормин вызван в сборную России в преддверии матча с Хорватией

Полузащитник Алексей Сутормин получил приглашение в сборную России, которая продолжает подготовку к матчам квалификации ЧМ-2022.

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин заменит Сергея Петрова в сборной России по футболу. Об этом проинформировала пресс-служба РФС. Защитник «Краснодара» получил травму на тренировке и не сможет поучаствовать в матчах сборной России, которые пройдут в сентябре. О сроках восстановления Петрова пока не сообщалось.

Ближайший матч сборная России проведет 1 сентября. Команда Валерия Карпина сыграет с Хорватией. Матч пройдет на московском стадионе «Лужники». После этого сборная России на выезде сыграет с Кипром, а затем встретится с мальтийской национальной командой на «Открытие Банк Арене».