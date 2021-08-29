После пожара на военном складе в Казахстане зафиксировали еще один взрыв

В Жамбылской области Казахстана на территории недавно сгоревшего склада боеприпасов зафиксирован новый взрыв. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

Также сообщается, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. В данный момент на месте происшествия работают правоохранители и специалисты. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Тремя днями ранее на этом же складе инженерных боеприпасов после ряда взрывов возник пожар. В результате пострадали около 100 человек, в числе которых 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Погибли 13 человек, еще 3 пропали без вести.

К настоящему моменту на месте взрывов по-прежнему сохраняется тление в двух очагах. Также присутствуют риски повторных взрывов. Саперы расчищают территорию и ищут взрывоопасные предметы. Пожарные проводят проливку места ЧП.