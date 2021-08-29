Жителя Москвы застрелили из охотничьего ружья во время застолья

Сотрудники правоохранительных органов столицы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого убили из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, трагедия случилась в квартире дома, расположенного на Хабаровской улице. В какой-то момент злоумышленник взял в руки охотничье ружье и направил в сторону своего оппонента и сделал выстрел, сообщает ТАСС.

После предполагаемый преступник скрылся с места происшествия. Следственно-оперативная группа уже приехала на место происшествия и опрашивают свидетелей. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.