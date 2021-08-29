Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Жителя Москвы застрелили из охотничьего ружья во время застолья

Жителя Москвы застрелили из охотничьего ружья во время застолья

Сотрудники правоохранительных органов столицы выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого убили из огнестрельного оружия.

По предварительным данным, трагедия случилась в квартире дома, расположенного на Хабаровской улице. В какой-то момент злоумышленник взял в руки охотничье ружье и направил в сторону своего оппонента и сделал выстрел, сообщает ТАСС.

После предполагаемый преступник скрылся с места происшествия. Следственно-оперативная группа уже приехала на место происшествия и опрашивают свидетелей. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.