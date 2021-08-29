Вера Муратова завоевала бронзовую медаль в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Российская спортсменка Вера Муратова принесла бронзовую награду национальной команде на Паралимпиаде в пауэрлифтинге в весовой категории до 79 кг.

Результатом Муратовой стал вес 132 кг. Серебряную награду завоевала Наталья Олейник — 133 кг, золото досталось спортсменке из Нигерии Босе Омолайо — 141 кг. Девушки выступали в классе PWL (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Муратова в 41 год является мастером спорта России международного класса. В 2014 и 2019 годах спортсменка становилась бронзовым призером чемпионатов мира. Ей также принадлежит мировой рекорд — 143 кг, установленный в 2021 году.