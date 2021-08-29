Экс-президент Польши: сближение России с ФРГ и США обернется полным снятием санкций

В Польше обеспокоились возможным укреплением сотрудничества России с США и Германией. Якобы после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста немецкие бизнесмены вместе с американцами начнут налаживать отношения с Москвой. Об этом заявил польский экс-президент Александр Квасьневский.

Политик обратил внимание, что представители немецкого бизнеса всегда выступали против санкций в отношении России. Так, после ухода Меркель из большой политики у них появится возможность начать более тесное сотрудничество с Москвой.

«Они не хотят покидать такой привлекательный рынок как Россия», — приводит его слова издание Bankier.

wikipedia.org / Bbf2013

Что касается США, то администрация президента Джо Байдена тоже стремится наладить диалог с РФ, но для своих целей. Заручившись поддержкой Кремля, американцы хотят противостоять своему главному оппоненту — Китаю.

«Демократы хотят улучшить отношения с Россией, чтобы она встала на их сторону в соперничестве с Китаем», — убежден Квасьневский.

Однако подобное сближение трех стран будет иметь «опасные последствия» для Польши и Украины, констатировал экс-президент.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Это уберет крымский вопрос из международной повестки и выльется в снятие санкций [с России — прим. ред.]», — заявил Квасьневский.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году из-за ее позиции по Украине. В марте 2015 года Евросовет увязал продолжительность действия экономических ограничений против Москвы с полным исполнением Минских соглашений. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.

В свою очередь Россия не считает себя участником конфликта на Украине, равно как и субъектом Минских соглашений. Кроме того, руководство страны неоднократно заявляло, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.