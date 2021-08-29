Профессор Пшеничная перечислила опасные атипичные симптомы коронавируса

Помимо известных медикам симптомов коронавируса встречаются и нетипичные, но не менее опасные признаки этого заболевания, рассказала профессор Наталья Пшеничная.

Нестандартные симптомы могут быть связаны как с самим заболеванием, так и с лекарствами, которые получает пациент во время лечения, предупредила специалист.

«Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов», — отметила профессор.

Чаще всего встречаются поражения центральной нервной системы — менингиты, энцефалопатия. Довольно часты тромбозы и связанные с ним последствия. Есть случаи желтухи, вызванные патологией желчевыводящих путей, рассказала Пшеничная. Даже перенесенный в легкой форме коронавирус способен через обонятельный нерв распространится по клеткам нервной системы и вызвать нежелательные последствия, напомнила специалист.