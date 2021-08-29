Россияне поделились, какие регионы лучше подходят для внутреннего туризма

Российские туристы отметили несколько регионов страны, которые имеют меньше всего раздражающих факторов. В их число попали Камчатка, Калининград, Дагестан и Ставрополье.

Опрос проводил сервис поиска работы SuperJob, респондентами стали россияне старше 18 лет, которые посещали курортные и туристические локации внутри страны. Вариант «ничего не раздражает» в Калининградской области выбрали 46% респондентов, в Дагестане 43%, на Камчатке и в Ставрополье по 42% опрошенных.

В Калининграде больше всего раздражение у туристов вызывает отсутствие инфраструктуры, завышенные цены и насекомые. В Дагестане туристам не понравился мусор и отношение местных жителей. В Ставрополье к этому списку присоединилось большое количество отдыхающих.

Больше всего россиян в Крыму раздражают высокие цены, плохая инфраструктура и отношение аборигенов. В Краснодарском крае туристы также отметили мусор и переполненность пляжей. На Алтае россиян больше всего раздражали цены, свалки и плохие дороги, пишет РБК.