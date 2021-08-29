Российская база данных ДНК помогла полицейским раскрыть около трех тысяч преступлений

В период с января по июль 2021 года полицейские установили причастных к совершению более 3 тыс. преступлений при помощи федеральной базы ДНК.

Федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года.

Как пояснили в пресс-центре МВД России, геномная регистрация, согласно законодательству, обязательна для отбывающих наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступных деяний, всех категорий преступлений на сексуальной почве. Также под эту категорию попадают неустановленные лица, чей биоматериал был изъят во время следствия, и неопознанные трупы.

Кроме того, в декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому перечень категорий, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, будет расширен. Эта процедура станет обязательной для всех отбывающих наказание в колониях, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также тех, кто находится под административным арестом.