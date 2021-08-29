СМИ: талибы застрелили певца Фавада Андараби

Житель Афганистана и исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби погиб от рук боевиков, захвативших власть в стране.

Талибы (движение «Талибан»1, террористическая организация, запрещенная в России) вывели исполнителя из дома в Баглане и совершили несколько выстрелов. От полученных ранений он скончался. Эту информацию подтвердил сын певца. Талибы считают музыку Андараби «противной исламу». В своих композициях исполнитель поддерживал противников радикального движения.

Боевики захватили власть в стране после решения США вывести военнослужащих. Президент Афганистана сложил полномочия и покинул страну, объяснив это тем, что не хочет кровопролития.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации