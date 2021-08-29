Погибшие при ликвидации ЧП в воинской части Казахстана посмертно получили награды

Золотую звезду и ордена «Отечества», а также другие награды вручил посмертно погибшим при тушении пожара в воинской части спасателям президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении орденами «Айбын» («Доблести») и званием «Халык Кахарманы» («Народный герой») военнослужащих и спасателей, которые погибли во время ликвидации пожара и последовавших взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.

Знак особого отличия — Золотую звезду и ордена «Отан» («Отечества») за заслуги перед Республикой Казахстан был посмертно вручен Меиржану Айманову — заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

Также посмертно за мужество и самоотверженность орденом «Айбын» І степени были награждены военный прокурор Южного региона главной военной прокуратуры Арман Капезов и оперативный дежурный пожарной службы и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Александр Микропуло. Еще семь спасателей посмертно получили орден «Айбын» ІІІ степени.