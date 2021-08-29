Sohu: новейшие корветы ВМФ РФ станут «смертоносным» сигналом НАТО в Черном море

Новость о том, что ВМФ РФ в скором времени пополнится новейшими патрульными кораблями проекта 22160, привела китайцев в восторг. По мнению аналитиков, новые суда будут надежно охранять морские границы России и станут «смертоносным» сигналом для ее недоброжелателей. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

На днях «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщили о том, что патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» поступит на вооружение Черноморского флота уже в следующем году. Судно направят в Севастополь, где он пополнит ряды 68-й бригады кораблей охраны водного региона.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Виктор Великий» назван в честь офицера ВМФ СССР Виктора Великого, которого в 1944 году удостоили звания Героя Советского Союза. Корвет станет пятым представителем серии.

Помимо него в строю находятся три патрульных корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Четвертый, «Сергей Котов», был спущен на воду в начале 2021 года и в настоящий момент готовится к испытаниям. Все они поступают на флот с 2018 года.

«Корветы проекта 22160 – маленькие и изящные, но одновременно храбрые и свирепые. Это настоящий шедевр российского флота», — констатировали аналитики.

structure.mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Обозреватели Sohu сравнили новые российские корветы с фигурой ирландского фольклора Банши — призраком, чье явление или крик считалось предвестником смерти. И правда, патрульные корабли оснащены современной гидроакустической станцией и противодиверсионным оборудованием.

Кроме того, они имеют водоизмещение 1,5 тыс., развивают скорость до 20 узлов и могут находиться в автономном плавании до 60 суток.

Помимо этого, в распоряжении российских судов есть внушительный боевой арсенал — на них установлены автоматическая 76-миллиметровая пушка, два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд».

wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 /

«Преимущество новых российских патрульных кораблей в том, что они спроектированы по модульному принципу. Это означает, что на корветы может быть установлено дополнительное вооружение и оборудование, предусмотренное для выполнения конкретных задач. Для этого используются специальные контейнеры», — пояснили в издании.

Это говорит о том, что при необходимости корветы могут стать еще более смертоносными, указали китайские эксперты. К примеру, их можно оснастить зенитными комплексами «Редут» и «Панцирь-М», а также противолодочным оружием и крылатыми ракетами «Калибр».

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

По мнению аналитиков, Черноморский регион неслучайно был выбран местом их службы. Они обратили внимание, что за последнее время к этой зоне российской границы все чаще стали приближаться корабли НАТО. В частности, не так давно британский эсминец Defender вошел в территориальные воды России у побережья Крыма.

Теперь же новые патрульные корабли проекта 22160 могут жестко встретить неприятельские суда и тем самым ответить на новые провокации со стороны Запада.

Авторы статьи не исключили, что новейшие суда благодаря своей выносливости станут выполнять задачи на дальних рубежах в составе других флотов. Так как корабли доказали свою эффективность в полярных условиях, может начаться их строительство специально для патрульных миссий в Арктике.