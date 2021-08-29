Глава Татарстана вручил Слуцкому государственную награду

Главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого наградили медалью в Татарстане.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе торжественной церемонии в Казанском Кремле вручил государственную награду Леониду Слуцкому. Пресс-служба «Рубина» в Twitter-аккаунте сообщила, что тренер удостоился медали «100 лет образования ТАССР».

«Сегодня с нами заслуженный тренер России Леонид Викторович Слуцкий. Ваш опыт и спортивное мастерство служат возрождению победных традиций футбола в республике», — подчеркнул Минниханов.

Слуцкий, в свою очередь, признался, что относится к полученной государственной награде как к «большому авансу». Он отметил, что футболисты «Рубина» постараются оправдать надежды болельщиков команды. В шести турах РПЛ казанский клуб набрал 11 очков и пока занимает пятое место в турнирной таблице.