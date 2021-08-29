Свыше десяти полицейских пострадали во время ЛГБТ-марша в Одессе

В Одессе во время ЛГБТ-марша оппоненты активистов спровоцировали конфликт. Местная полиция задержала десятки человек.

В «Марше равенства» приняли участие порядка полутора сотен активистов. Сторонники ЛГБТ-движения прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках участники парада держали плакаты и радужные флаги.

После окончания мероприятия члены организации «Традиции и порядок», ярые противники ЛГБТ, напали на автобус с участниками марша. Когда правоохранители начали их оттаскивать, злоумышленники применили газовые баллончики. Пострадали 29 стражей порядка.

В результате в местное отделение полиции были доставлены несколько десятков агрессивных участников «Традиций и порядка». Представители одесских правоохранительных органов ситуацию еще не комментировали.