ФСБ раскрыла имена украинских карателей в годы Великой Отечественной войны

Управление ФСБ по Орловской области рассекретила имена украинцев, которые причастны к казням мирных жителей во времена Великой Отечественной Войны.

Данные опубликованы в рамках проекта «Без срока давности». Среди документов присутствует протокол допроса некоего Александра Родина. Он состоял в отряде под названием «Украинская компания». Формирование было создано в 1942 году по указу командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. В соответствующий отряд входили уроженцы Украины.

«Бригада смерти» действовала в Орловской области. В результате были убиты 170 человек, среди них были дети, женщины и старики. Родин в ходе допросов рассказал, что отряд состоял из четырех взводов. В них было по 12 человек. Член «Украинской компании» раскрыл имена карателей из командного состава. Сам Родин признался, что убил восемь человек, в том числе детей, пишет РИА Новости.