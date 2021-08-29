Расследованием убийства 15-летней девочки из Башкирии займется прокуратура

Школьница отправилась на день рождения к подружке и познакомилась там с молодыми людьми. Полиция подозревает их в убийстве девушки.

Дело об убийстве 15-летней девочки в Башкирии, тело которой было найдено в яме, будет расследовать прокуратура. Правоохранители по подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 21 и 24 лет, с которыми погибшая познакомилась на дне рождения у подруги.

По имеющейся информации, 15-летняя жительница Башкирии ушла 26 августа в гости к знакомой на праздник в село Питяково. К девушкам во время веселья присоединились молодые люди и предложили продолжить отмечать у них дома, на что получили согласие.