Байден в очередной раз уснул во время важных переговоров в Белом доме

Президент США Джо Байден провел переговоры с представителем Израиля в стенах Белого дома. Однако во время диалога глава страны случайно уснул.

Конфуз был зафиксирован на видео трансляции Белого дома. На кадрах заметно, что президент США удобно устроился на своем кресле и сложил руки на животе. Пока представитель израильских властей делился своими мыслями, Байден медленно закрывал глаза и опускал голову.

Собеседник главы Белого дома сделал вид, что не заметил происходящей неловкой ситуации и продолжил дальше свой монолог. Однако на поведение Байдена обратили внимания зрители трансляции.

Президент США неоднократно засыпал на важных политических мероприятиях. Из-за этой «традиции» бывший глава Белого дома Дональд Трамп еще во время выборной кампании дал ему прозвище Сонный Джо.