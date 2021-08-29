WP сообщила о намерении Байдена отозвать дипломатов из Кабула до 31 августа

Американская дипмиссия должна покинуть территорию Афганистана до 31 августа. О планах президента США Джо Байдена сообщила газета Washington Post.

Хозяин Белого дома намерен отозвать всех дипломатических сотрудников из захваченного талибами государства до истечения сроков эвакуации, которые установили радикалы движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). В списке отзываемых граждан США числится посол Росс Уилсон.

Американские дипломаты покинули здание посольства и перебрались в аэропорт Кабула, откуда продолжают свою деятельность. Это единственное оставшееся место в Афганистане, которое сейчас находится под защитой войск США.

Представители «Талибана» недавно попросили Вашингтон сохранить в Афганистане американское диппредставительство после 31 августа. Официальный представитель госдепа Нед Прайс впоследствии заявил, что решение по этому вопросу пока не принято.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации