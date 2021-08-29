Разработанные банком приложения способны вычислить звонки от мошенников

Человек может выявить звонок от мошенников с помощью приложений, разработанных его банком или оператором связи. Об этом рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Многие злоумышленники маскируют свои звонки под телефонные номера знаменитых финансовых организаций, используя средства IP телефонии. Однако такую уловку способны обнаружить специализированные приложения, представленные разработчиками банков и операторами связи, передает агентство «Прайм».

«После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией», — объяснил Мясоедов.

Эксперт предупредил, что в некоторых случаях разработанные программы не способны распознавать звонок от злоумышленника. В такой ситуации пользователю необходимо соблюдать бдительность и прекращать разговор, а затем проверять номер через поисковые системы и сайты рекламных объявлений.