Джонсона обвинили в нарушении правил безопасности после рабочей переписки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушил правила безопасности, обсудив рабочие вопросы в личной переписке по телефону.

Представитель великобританской власти беседовал с предпринимателем Джеймсом Дайсеном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Он обсуждал с бизнесменом налоговые льготы для его компании, а с принцем — соглашение по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Поведения премьер-министра посчитали нарушением правил безопасности, которые специально создавали представители команды Джонсона. Ранее политик сам неоднократно призывал британские власти следовать установленным рекомендациям из-за высокого риска взлома личных данных. По его словам, министрам не следовало пользоваться различными гаджетами в личных интересах вне зависимости от степени секретности разговора.