Москвичам обещают теплую и пасмурную погоду 29 августа

Переменная облачность и небольшой дождь придут в Москву 29 августа. Такой информацией поделился Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днем достигнет 23-25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут 12 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит около десяти метров в секунду, сообщает ТАСС.

В Московской области прогнозируется до 26 градусов выше нуля, а ночью до плюс девяти. Погода в Москве 1 сентября будет пасмурной с небольшими осадками. Воздух прогреется приблизительно до 27 градусов.