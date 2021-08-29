Шойгу оценил объемы оставленного американцами оружия в Афганистане

США, выводя войска из Афганистана, оставили талибам большое количество высокоточного оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Минобороны РФ оценивает риски и угрозы, которые несут действия Соединенных Штатов Америки для остального мира. Радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) получило вооружения, которых никогда не было в распоряжении террористов.

«Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное — это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал министр в интервью для канала «Соловьев Live» на YouTube.

Оставленное в захваченном талибами Афганистане вооружение оценивается в 85 миллиардов долларов. Сенатор Алексей Пушков отметил, что эти цифры указывают на паническое бегство США и лишают администрацию президента Джо Байдена даже заявки на «глобальное лидерство», которое Вашингтон похоронил в южноазиатской стране.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации