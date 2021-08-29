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Гражданам России разъяснили порядок действий при утрате паспорта

Гражданам России разъяснили порядок действий при утрате паспорта

Потерявшие паспорт граждане России должны действовать быстро, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться их документом в своих целях, заявил юрист Иван Соловьев.

В первую очередь, по словам эксперта, следует обратиться в органы внутренних дел по месту жительства и сообщить о потере паспорта. В соответствующем заявлении нужно указать все обстоятельства неприятного инцидента.

«После этого утерянный паспорт будет внесен в соответствующую информационную базу и проведены необходимые административные и, при необходимости, розыскные процедуры», — подчеркнул юрист в беседе с «Российской газетой».

Гражданину выдадут справку о потере документа. Новый паспорт будет оформлен в соответствии с административным регламентом.

Про утрату документа также нужно оперативно сообщить в банк. Таким образом можно будет сохранить свои денежные средства.