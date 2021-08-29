Россия запланировала запуск десяти метеорологических спутников до 2027 года

Десять российских метеорологических спутников могут быть отправлены в космос до конца 2027 года. Об этом стало известно из доклада Роскосмоса и Росгидромета.

Компании представили свою работу на заседании координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS. Из документа следует, что в 2022 году состоится запуск трех космических аппаратов: два «Метеора-М» и «Электро-Л», передает РИА Новости. В последующие годы Россия планирует реализовать полет еще семи объектов.

Сейчас в космосе находятся четыре российских метеорологических спутника. В их число входят два «Электро-Л» и два «Метеора-М». Специалисты отметили, в настоящее время проводятся летные испытания небесного аппарата «Арктика-М».

Недавно представители Роскосмоса отправили в полет 34 британских спутника связи системы OneWeb. Запуск аппаратов совершался на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.