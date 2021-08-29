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Футболисты сборной России поддержали близких умершего Шишмарева

Футболисты сборной России поддержали близких умершего Шишмарева

Игроки сборной России передали соболезнования семье погибшего вратаря команды «Красная звезда» Александра Шишмарева.

Спортсмены поддержали близких и родных умершего игрока в своем Telegram-канале. Пресс-служба национальной сборной указала, что Шишмарева не удалось спасти во время матча с футболистами команды «Балтика-М».

«Искренне соболезнуем родным и близким,» — говорится в сообщении.

Вратарь получил тяжелую травму после столкновения с одним из игроков противоположной команды. Сотрудники скорой помощи на протяжении часа спасали жизнь спортсмена, но они не смогли вернуть его в чувства, предположительно, из-за западения языка.