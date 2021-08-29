Примеси нашли в еще одной поставленной в Японию партии вакцины Moderna

Японские медики вновь обнаружили неизвестные примеси в партии вакцины от COVID-19 от американского производителя Moderna. Об этом сообщили в префектуре Окинава.

Инородные вещества в препарате были выявлены во время прививочной кампании на территории города Наха. В минувшую субботу, 28 августа, в двух шприцах медики заметили неизвестное черное вещество. Еще в одном шприце примеси имели розоватый цвет. Сделать прививки с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Врачи внимательно осмотрели жидкость перед введением, после чего тщательно наблюдали за здоровьем привитых пациентов.

Сейчас в одном из прививочных пунктов Окинавы временно прекращена вакцинация. Номер и партия этого препарата отличается от трех предыдущих, которые некоторое время назад были забракованы японским минздравом.