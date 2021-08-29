Хлебобулочные изделия могут повлиять на результаты алкотестера

Неверный результат алкотестера при проверке водителя сотрудниками ДПС может быть вызван употреблением хлебобулочных изделий. Об этом сообщил юрист Алексей Петропольский.

Нередко при проверке сотрудниками ГИБДД алкотестер показывает неправильный результат. Если водитель уверен, что перед поездкой не употреблял спиртные напитки, то ему следует опровергнуть результаты. Петропольский отметил, что такие ошибки чаще всего возникают из-за употребления некоторого вида продуктов или неисправности алкотестера, передает агентство «Прайм».

«На показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов», — объяснил юрист.

Правоохранители могут потребовать от водителя признания вины. В этом случае человеку необходимо опровергнуть результаты проверки в протоколе, а также призвать к проведению соответствующей экспертизы.