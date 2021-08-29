Мину времен ВОВ обнаружили при строительных работах в Петербурге

Неразорвавшийся боеприпас нашли строители в центре Северной столицы. Об опасной находке сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мину обнаружили рабочие на стройке на Кирочной улице рядом с жилым комплексом «Монополист». К месту происшествия прибыла группа разминирования ОМОН. Боеприпас калибра 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны находился в земле, установили специалисты.

Обнаруженный снаряд сильно проржавел. С соблюдением всех мер безопасности мину вывезли на специальный полигон в Ленинградской области и уничтожили его. Жизни граждан ничего не угрожает.

Еще один неразорвавшийся снаряд обнаружили в селе Мысхако Краснодарского края. Немецкая торпеда весом почти 1,5 тонны находится в 17 метрах от берега на глубине около 1,5 метра. Боеприпас намерены обезвредить 31 августа. Сейчас на береговой линии выставлено оцепление.