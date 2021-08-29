Тестовый запуск американской ракеты-носителя Astra признали неудачным

Компания Astara не смогла отправить свою ракету-носитель в тестовый полет. Проблемы начались в начале запуска.

Трансляция старта ракеты велась на сайте компании. Было видно, что Astra при запуске сначала слегка отклонилась, а потом сместилась в сторону от стартового стола. Высоту при этом она на набирался. Через некоторое время ракета стала подниматься, но уже через 2,5 минуты ее двигатели заглохли.

«Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты», — заявили в компании.

На орбиту в ходе полета ракета должна была доставить тестовый груз. Еще одна попытка запуска запланирована до конца нынешнего года.

Длина американской ракеты-носителя Astra составляет примерно 12 метров. Она предназначена для отправки спутников на низкую орбиту.