Украинский журналист Сергей Гармаш назвал причину, по который США не станут в ближайшее время помогать Киеву в конфликте с ДНР и ЛНР.

Эксперт отметил, что недавние обстрелы населенного пункта Авдеевка украинскими военными — это призыв Украины к Соединенным Штатам с целью напоминания о ситуации в Донбассе. Однако Вашингтон не станет сейчас обращать на это внимание из-за положения дел в Афганистане.

«Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден», — сказал Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».

Вечером 28 августа на территории Донбасса произошла перестрелка. В результате нее девять украинских военных получили ранения.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американского военного контингента из страны. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в короткие сроки захватило всю страну и объявило себя новым руководством. Представители группировки заявили, что Соединенные Штаты должны покинуть территорию страну до 1 сентября этого года.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации