«Вектор» указал на отсутствие побочных эффектов у вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», недавно зарегистрированная в России, переносится очень легко, заявила гендиректор центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Клинические испытания препарата доказали его эффективность и безопасность. В «Векторе» отметили, что эта вакцина способна защищать от всех известных мутаций коронавируса, включая дельта-штамм.

«По нашим наблюдениям, она переносится очень легко. Бывает незначительное повышение температуры», — подчеркнула Непомнящих в беседе с RT.

От «ЭпиВакКороны» новый препарат отличается процессом синтезирования. Пациенты при этом, как отметила гендиректор центра, не будут ощущать разницы между двумя вакцинами.

Минздрав России сообщил о регистрации новой вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа. Наименование препарата было занесено в государственный реестр лекарственных средств.