Польша поставила ограждение на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Польские военные поставили колючую проволоку на границе с Белоруссией.

В сети появилось видео, как военнослужащие Польши ставили металлическое ограждение и крепили его на колючую проволоку. Такие меры были приняты для борьбы с нелегальными мигрантами, передает портал Ruptly.

Варшава заявила о своей приверженности жесткой риторики по вопросу нелегальных мигрантов. В дальнейшем Польша будет бороться с незаконным проникновением на свои территории, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Примечательно, что в основном беженцами были афганцы.

С нелегальной миграцией столкнулись Польша, Латвия и Литва с территории Белоруссии. В последней была введена экстремальная ситуация в начале июля и началось строительство стены. В Латвии режим ЧС введен до 10 ноября.

Литовские пограничники сообщили, что количество нелегальных мигрантов в стране выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. Вильнюс обвиняет в этом Варшаву.