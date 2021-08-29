Массовое ДТП произошло в пробке в Московской области

Грузовик въехал в семь автомобилей, остановившихся в дорожном заторе, на трассе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на 53-м километре М-2 «Крым». Еще двое человек получили травмы, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м километре М-2 «Крым» грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы», — сообщил собеседник агентства.

Авария привела к повреждению восьми автомобилей. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.