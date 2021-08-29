Сенатор Пушков назвал причину разногласий между Будапештом и Брюсселем

Разность ценностей стала главной причиной разногласий между Венгрией и Европейским союзом.

Европейский союз со своими прогрессивно-либеральными ценностями усложнил отношения с Венгрией и востоком Европы. Политика Брюсселя может усугубить взаимоотношения с Будапештом, написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Ценности — не вопрос текущей политики, отношения к Китаю или происходящему в Афганистане, или даже к беженцам со Среднего Востока. Это вопрос глубинных ориентиров», — заявил Пушков.

Сенатор назвал неизбежным столкновение традиционных и прогрессивных ценностей, касающихся положения меньшинств в обществе и семьи. Именно из-за этого у Европейского союза и Венгрии стали напряженные отношения.

Ранее у Венгрии и Евросоюза появились разногласия. Однако Будапешт не рассматривает вопрос о выходе из объединения. Об этом заявлял глава венгерского МИД Петер Сийярто.