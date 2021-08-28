Бойцы ВСУ ранили двоих детей при обстреле Горловки

Двое несовершеннолетних жителей Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Обстрел Горловки производился в субботу вечером с использованием минометов и артиллерии. Среди пострадавших оказался десятилетний мальчик и семилетняя девочка. Врачи диагностировали детям контузию и осколочное ранение лопатки, сейчас они госпитализированы, передает РИА Новости.

В результате агрессии со стороны ВСУ были обесточены десять трансформаторных подстанций на территории поселка шахты имени Ленина. Сейчас населенный пункт полностью лишен энергоснабжения.

Горловка находится вблизи линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. До начала военного конфликта здесь проживали порядка 250 тысяч человек. Из-за боевых действий в населенном пункте была прекращена работа машиностроительного завода и химзавода «Стирол».