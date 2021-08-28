Дипломат Кабулов оценил шансы политического урегулирования в Афганистане

Порядок в Афганистане может быть наведен при поддержке международного сообщества. Шансы на это есть, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России), по словам Кабулова, сделали выводы из истории. Обнадеживающие сигналы по политическому урегулированию в Афганистане уже поступили, добавил спецпредставитель президента.

Дипломат призвал не ждать экспансии талибов в страны Центральной Азии. Этого не произойдет.

«Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо», — подчеркнул Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Давление со стороны Запада, по мнению дипломата, может привести к радикализации «Талибана». Этого опасаются в Москве, добавил Кабулов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации