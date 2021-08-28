Посол России в Кабуле оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона по Афганистану

Москва взаимодействует с Вашингтоном по Афганистану без каких-либо проблем. На это указал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Посол также рассказал о ситуации вокруг Панджшерского ущелья. Сейчас там, по его словам, спокойно. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) понимают важность переговоров, добавил Жирнов.

Талибы пока не контролируют провинцию Панджшер. Брать эту территорию с помощи оружия они не торопятся.

«Соотношение военных сил таково, что они могли бы взять Панджшер за день, может, даже за несколько часов, но они этого не делают, избегая крови», — подчеркнул посол в интервью каналу «Соловьев Live» на YouTube.

Жирнов также ответил на вопрос о признании талибов властью Афганистана. Запад, по его словам, не обсуждал эту тему с Россией.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации