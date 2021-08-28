«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» и опустился на последнее место в таблице АПЛ

Лондонский «Арсенал» с крупным счетом проиграл «Манчестер Сити» в очередном матче чемпионата Англии по футболу.

Действующий чемпион Англии по футболу, «Манчестер Сити», с разгромным счетом 5:0 обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ. Авторами забитых мячей стали Родри, Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус и Ферран Торрес, который оформил дубль.

В конце первого тайма с поля был удален игрок «Арсенала» Гранит Джака. Канониры впервые за 67 лет проиграли три матча на старте чемпионата Англии.

После поражения в Манчестере лондонский клуб опустился на последнее место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», на счету которого шесть очков после трех матчей, занимает третью позицию. Следующие поединки в турнире команды проведут после паузы на игры национальных сборных.